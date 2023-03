Betrachtet man die verschiedenen Geschäftsbereiche, so stieg der Nettoertrag aus dem Zinsgeschäft um 17,8 Prozent auf 186,0 Millionen Franken. Das Plus war primär - wie bei den meisten hiesigen Banken - auf die Zinswende der Schweizerischen Nationalbank (SNB) zurückzuführen. Am 31. Dezember beliefen sich die Kundenkredite auf über 13,84 Milliarden, wovon 11,40 Milliarden auf Hypothekarforderungen entfielen, was einem Anstieg von 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.