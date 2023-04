Mit Blick in die Zukunft will CIC im laufenden Jahr 2023 ihre Strategie überprüfen. Der Fokus liege dabei auf den Stärken in der Schweiz sowie auf mögliche Synergien mit dem Mutterhaus. Es gelte "enger zusammenzuarbeiten, um den bestmöglichen Nutzen für die Schweizer Bank zu erzielen", so die Bank.