In den Wochen davor hatten das Onlineportal "Inside Paradeplatz" sowie in der Folge verschiedene weitere Medien über die Abgänge in der Chefetage der Bank CIC berichtet. Auslöser sollen gemäss den Berichten Unregelmässigkeiten in der St. Galler Niederlassung gewesen sein. So sei es in der Filiale zu Unregelmässigkeiten bei der Vergabe von Krediten an einen Immobilienunternehmer gekommen. Offenbar mussten mehrere Personen den Hut nehmen, darunter auch der Leiter der St. Galler Niederlassung.