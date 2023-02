Weiteres Wachstum wird vor allem in Form eines Ausbaus des bestehenden Geschäftes - also organisch - angestrebt. Safra Sarasin habe dazu letztes Jahr neue Büros in Mailand und Madrid eröffnet. Haller kann sich aber auch Zukäufe vorstellen, wenn die entsprechenden Institute zur Bank passten und man nachhaltiges Wachstum sehe. "Finanzielle Restriktionen in Bezug auf Zukäufe gibt es jedenfalls nicht", so der Sarasin-Chef.