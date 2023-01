Der Bank of America kam der rege Betrieb an den Finanzmärkten zugute. Dort liessen aufgrund von Inflations- und Rezessionsängsten viele Anleger ihre Portfolios umschichten, was das Handelsgeschäft mit Wertpapieren beflügelte. Ausserdem profitierte das Geldhaus aufgrund der strafferen US-Geldpolitik von stark gestiegenen Zinsen, die es bei der Kreditvergabe einstreicht./hbr/DP/stw