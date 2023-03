Herkenhoff, ehemals Büroleiter des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl (1994 bis 1998), organisierte in den vergangenen Jahren als Head of Public Affairs für die Commerzbank die Kontakte in die Berliner Politik. Vor seinem Wechsel zur Commerzbank 2009 war Herkenhoff neun Jahre lang Kommunikationschef des BdB.