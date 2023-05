Studer ist derzeit noch Leiter "Governmental Affairs Schweiz" bei der Grossbank UBS und wird sein neues Amt per 1. August antreten. Der 46-jährige Zürcher bringt zudem breite akademische Qualifikationen mit: Nach dem Studium an den Universitäten Zürich und Oxford und der Promotion in Oxford war er mehrere Jahre als Assistenzprofessor an der London School of Economics and Political Science tätig.