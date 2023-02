Die britische Grossbank Barclays hat 2022 schwächer abgeschlossen als gedacht. Vor allem das Investmentbanking blieb hinter den Erwartungen zurück. Zudem belasteten höhere Rückstellungen für drohende Kreditausfälle das operative Ergebnis. Die Wertminderungen spiegelten das verschlechterte makroökonomische Umfeld sowie den allmählichen Anstieg der Zahlungsrückstände wider, teilte die Bank am Mittwoch in London mit. Das Barclays-Papier rutschte am Morgen über 7 Prozent ab, weil auch das angekündigte Aktienrückkaufprogramm nicht so hoch ausfiel wie von Analysten erwartet. Die Grossbank will Papiere für eine halbe Milliarde Pfund zurückkaufen.

15.02.2023 11:04