Der Schokoladenkonzern Barry Callebaut (BC) übergibt die Leitung der Region Asien-Pazifik in die Hände von Vamsi Mohan Thati. Der indische Staatsbürger wird das Amt per Anfang April übernehmen. Gleichzeitig nimmt er Einsitz in der Geschäftsleitung.

01.03.2023 08:03