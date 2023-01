Barry Callebaut (BC) hat im ersten Quartal seines laufenden Geschäftsjahres 2022/23 weniger Schokolade verkauft als im Vorjahresquartal. Künftig will der Schokoladehersteller allerdings weiterwachsen - wenn auch nicht mehr ganz so stark wie nach der Pandemie. Für die kommenden Jahre peilt BC ein Volumenwachstum von 4 bis 6 Prozent an.

18.01.2023 07:00