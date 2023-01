(Meldung ausgebaut nach Call mit CEO) - Barry Callebaut (BC) hat im ersten Quartal seines laufenden Geschäftsjahres 2022/23 weniger Schokolade verkauft als im Vorjahresquartal. Wegen der geschlossenen Fabrik in Wieze hat das Management dies jedoch erwartet. Nun will das Unternehmen aber wieder wachsen, wenn auch nicht mehr ganz so stark wie nach der Pandemie.

18.01.2023 07:52