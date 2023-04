Feld habe insgesamt über 30 Jahre Erfahrung in der Weiterentwicklung weltweit tätiger Konsumgüter- und Dienstleistungsunternehmen. "Peter Felds Erfolgsbilanz bei internationalen Markenherstellern ist herausragend. Zudem hat er langjährige Erfahrung in der Nahrungsmittelindustrie", wird BC-Verwaltungsratspräsident Patrick De Maeseneire in der Mitteilung zitiert.