Der weltgrösste Chemiekonzern BASF rechnet für das laufende Jahr mit einem deutlichen Rückgang beim operativen Ergebnis. Die hohen Unsicherheiten aus dem vergangenen Jahr infolge des Kriegs in der Ukraine, hoher Rohstoff- und Energiekosten in Europa, steigender Preise und Zinsen werden auch 2023 fortbestehen, teilte der Dax-Konzern am Freitag in Ludwigshafen mit. All diese Faktoren würden die weltweite Nachfrage belasten. Das Unternehmen gehe deshalb für die Weltwirtschaft im laufenden Jahr nur von einem moderaten Wachstum aus.

24.02.2023 07:59