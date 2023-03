Japan sei ein wichtiger Markt für neue Antimykotika, wird Basilea CEO David Veitch in der Mitteilung zitiert. Cresemba (Isavuconazol) ist ein Arzneimittel gegen Pilzinfektionen (Antimykotikum). Es ist bereits in 73 Ländern zugelassen und wird derzeit in rund 65 Ländern vermarktet, darunter in den USA, China, Japan den meisten EU-Mitgliedsstaaten und weiteren Ländern innerhalb und ausserhalb Europas.