Bayer testet einen Medikamentenkandidaten gegen bestimmte Wechseljahresbeschwerden nun auch an Brustkrebspatientinnen. Die Phase-III-Studie Oasis 4 soll Elinzanetant als nicht-hormonelle Behandlung bei sogenannten vasomotorischen Symptomen untersuchen, wie der Dax -Konzern am Montag mitteilte. Die Symptome werden bei Brustkrebspatientinnen durch eine Hormonsenkungstherapie verursacht. So führt die Senkung des Östrogenspiegels bei den Patientinnen oft zu Hitzewallungen.

17.10.2022 10:48