Die Aktien von BB Biotech haben das insgesamt angespannte Marktumfeld im vergangenen Jahr ebenfalls zu spüren bekommen. So beendete die BB Biotech-Aktien das Geschäftsjahr mit einem Kursverlust von rund 24 Prozent in Franken und 19 Prozent in Euro. Der innere Wert (NAV) des Portfolios nahm ebenfalls ab. In Franken fiel er um 11 Prozent, in Euro um 6,7 und in US-Dollar um 12,1 Prozent.