Auch BB Biotech hat in diesem Jahr die Turbulenzen an den Aktienmärkten zu spüren bekommen. So schloss die BB Biotech-Aktie das dritte Quartal mit einem Minus von 6,9 Prozent in Franken und 4,7 Prozent in Euro ab. Die Kursperformance stand laut Mitteilung im Gegensatz zur Entwicklung des Inneren Wertes (NAV) des Portfolios, der um 8,3 Prozent in Franken, 12,1 Prozent in Euro und 4,8 Prozent in US-Dollar zulegte.