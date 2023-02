(Ausführliche Fassung) - Der starke Anstieg der Zinsen und die Nachfrage nach Krediten haben der spanischen Grossbank BBVA im Jahr 2022 den höchsten Gewinn ihrer Geschichte beschert. Unter dem Strich stand ein Überschuss von gut 6,4 Milliarden Euro und damit 38 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Institut am Mittwoch in Madrid mitteilte. Damit übertraf BBVA die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten leicht. Jetzt hebt die Bank die Dividende an - und kauft eigene Aktien am Markt zurück.

01.02.2023 15:26