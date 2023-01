Der Geschäftserfolg der Bank stieg um 11,4 Prozent auf 20,5 Millionen Franken und damit auf einen neuen Rekordwert, wie den am Dienstag publizierten Zahlen zu entnehmen ist. Unter dem Strich verblieb ein Reingewinn von 10,2 Millionen Franken, was einem Plus von 5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.