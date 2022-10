Miguel Serrano war über mehrere Jahre in verschiedenen, teils leitenden Funktionen in unterschiedlichen Unternehmen im Detailhandel und in der Industrie tätig, wie Migros Basel am Montag mitteilte. Er arbeitete unter anderem bei Weitnauer, Ricola, Kambly und Nestlé. Seit 2021 führt er seine eigene Beratungsfirma in Bottmingen BL.