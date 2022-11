Beim schweizerisch-amerikanische Präzisionsinstrumente-Hersteller Mettler Toledo wird es zu Veränderungen im Verwaltungsrat kommen. So habe Olivier Filliol das Unternehmen darüber informiert, dass er sich im Mai 2023 nicht zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat stellen werde, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

23.11.2022 15:00