In den ersten neun Monaten hat Roche 47,0 Milliarden Franken umgesetzt, ein Plus von 1 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen legten die Verkäufe um 2 Prozent zu. Damit hat der Konzern die eigenen Vorgaben erfüllt und ist auf Kurs, das Jahresziel zu erreichen. Das sieht ein Umsatzwachstum zwischen stabil bis in den niedrigen einstelligen Prozentbereich vor. Gewinnzahlen legt Roche nach nuen Monaten traditionell nicht vor.