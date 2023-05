So tauchte der segmentsbereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) im Startquartal um 9,2 Prozent auf 243,3 Millionen Franken, wie der zweitgrösste Schweizer Telekomanbieter am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab. Damit habe sich der Rückgang im Vergleich zum Vorquartal leicht beschleunigt, sagte Konzernchef André Krause im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP.