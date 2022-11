Vontobel hatte die Übernahme von UBS SFA am 1. August 2022 abgeschlossen. Mit der Grossbank sei vereinbart worden, dass die rund 6'000 UBS-Berater in allen Bundesstaaten der USA ihren US-Kunden, die massgeschneiderte Kapitalanlagen in der Schweiz suchen, auch in Zukunft Vontobel SFA exklusiv als Partner empfehlen würden, hiess es.