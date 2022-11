Bei der im Metallbau und der Edelstahlproduktion tätigen Zwahlen & Mayr ist es im November zu einem eher seltenen Ereignis gekommen. An einer ausserordentlichen Generalversammlung am 17. November haben die Aktionäre Roberto Raggiotto, der 2012 als Vertreter der Cimolai-Gruppe in den Verwaltungsrat gekommen war, abberufen.

17.11.2022 23:11