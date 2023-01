Gegen 10.15 Uhr notieren Belimo um 3,9 Prozent im Plus auf 470 Franken. Die Aktien bleiben allerdings unter dem zum Wochenbeginn erreichten bisherigen Jahreshöchststand von 487 Franken, nachdem sie am Dienstag nach einer Ratingabstufung durch Kepler wieder sehr deutlich nach unten korrigiert hatten. Der Gesamtmarkt (SPI) gibt am Donnerstagmorgen gleichzeitig leicht nach (SPI -0,2%)