Mit Blick auf die Entwicklung der Preise meint der Bell-Chef: "Von den Rohstoffen her, Futtermitteln, Ölsaat, Energie, haben wir den Höhepunkt erreicht. Wir sehen eine Entspannung." Da es in Deutschland aber zu wenig Schweinefleisch gebe, treibe dies dort die Preise in die Höhe. Dies habe zudem einen Effekt auf den Einkaufstourismus. Vor allem wegen der Teuerung in Deutschland werde weniger im Ausland konsumiert.