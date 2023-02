(Ausführliche Fassung) - Der Rohr-Hersteller Benteler Steel/Tube will per Ende Jahr seinen Standort in Rothrist AG schliessen. Rund 300 Mitarbeitende verlieren ihren Job. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Salzburg (Ö) sieht nach eigenen Angaben keine Chancen mehr für das Werk.

21.02.2023 18:38