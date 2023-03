Zuletzt gingen einige Pläne des Konzerns nicht auf. So kam es zu Jahresanfang nicht zu einer Fusion auf dem Fernsehmarkt in den Niederlanden. Es hatte Bedenken der Wettbewerbsbehörde gegeben. Auch in Frankreich gab es keinen Zusammenschluss grosser TV-Konzerne. RTL wollte grosse Akteure in diesen Ländern schaffen, um weltweiten Streaminganbietern wie Netflix im jeweiligen Land etwas entgegensetzen zu können. Zudem platzte im November die milliardenschwere Übernahme des US-Buchverlags Simon & Schuster./rin/DP/nas