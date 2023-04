Der Bertelsmann-Konzern trennt sich von seiner Dienstleistungstochter Majorel. Das Unternehmen habe ein Übernahmeangebot des französischen Unternehmens Teleperformance angenommen, teilte Bertelsmann am Mittwoch mit. Demnach zahlen die Franzosen 30 Euro je Aktie. Der Verkauf hat ein Gesamtvolumen von drei Milliarden Euro, wobei eine Milliarde in Teleperformance-Aktien ausgegeben wird. Bertelsmann hatte zuletzt 39,5 Prozent der Anteile an der Dienstleistungstochter für Callcenter gehalten und erlöst damit jetzt rund 1,2 Milliarden Euro.

26.04.2023 11:19