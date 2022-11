Die Zahl der Stellen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 Prozent und damit das sechste Mal in Folge. Insgesamt zählte das Bundesamt für Statistik (BFS) im dritten Quartal 5,632 Millionen Beschäftigte in der Schweiz, wie es in einer Mitteilung vom Freitag hiess. Damit sind innerhalb eines Jahres 115'000 neue Jobs entstanden.