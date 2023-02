Am Aktienmarkt kamen die Eckdaten für das abgelaufene Jahr am Vormittag nicht gut an. Die VW-Vorzugsaktien verloren am Mittwoch als Schlusslicht des insgesamt freundlichen Dax 0,6 Prozent. Im Tief hatte der Kurs bis zu 2,7 Prozent verloren. Während der Nettozufluss an freien Barmitteln die Zielsetzung des Unternehmens und auch seine Schätzung deutlich verfehlt habe, lägen die gewinnorientierten Kennziffern im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst Philippe Houchois von der US-Investmentbank Jefferies.