(nach Beginn des Treffens aktualisiert) - US-Präsident Joe Biden und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bemühen sich im Streit um US-Subventionen für grüne Technologien um Dialog. "Ich finde es grossartig, dass es jetzt so massive Investitionen in saubere Technologien gibt", sagte von der Leyen bei einem Treffen mit Biden am Freitag im Weissen Haus. Deshalb wolle man ähnlich wie die USA auch in Europa auf ein grünes Industrieprogramm setzen - und gleichzeitig mit Washington über das US-Gesetz sprechen, das in Deutschland und der EU grosse Sorge vor Wettbewerbsnachteilen ausgelöst hat. Es sieht milliardenschwere Investitionen in den Klimaschutz und Subventionen für die US-Industrie vor. Man wolle mit dem Gesetz eine saubere Industrie und neue Arbeitsplätze schaffen, sagte Biden.

10.03.2023 21:18