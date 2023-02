Der freigestellte Radicant-CEO Anders Bally war jüngst in die Schlagzeilen geraten, weil er in einem internen E-Mail an seine Mitarbeitenden Politiker in Basel als nicht empfänglich für Digitalisierung dargestellt haben soll. Grund für das E-Mail war gemäss dem Finanzportal "Inside-Paradeplatz" ein kritischer Artikel in der Basler Lokalzeitung BZ.