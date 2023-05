Der Autobauer BMW will eigene Aktien im Wert von weiteren zwei Milliarden Euro zurückkaufen. Der Erwerb soll im Anschluss an das erste Aktienrückkaufprogramm dieser Art starten, wie der Dax -Konzern am Mittwochabend mitteilte. Derzeit läuft noch ein Programm, mit dem die Münchener ebenfalls für bis zu zwei Milliarden Euro Aktien erwerben wollen.

03.05.2023 18:00