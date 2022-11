(Ausführliche Fassung) - Gute Geschäfte mit teuren Modellen und die Mehrheitsübernahme eines chinesischen Gemeinschaftsunternehmens treiben den Autobauer BMW weiter an. Die Unternehmensführung um den Vorstandsvorsitzenden Oliver Zipse sieht den Dax-Konzern denn auch auf dem Weg zu den Jahreszielen. Allerdings betonte der Rivale von Mercedes-Benz bei der Vorlage der Resultate des dritten Quartals am Donnerstag auch, dass die hohe Inflation und steigende Zinsen sich in den kommenden Monaten auf das Konsumverhalten auswirken werden. Gleichwohl rechnet Finanzchef Nicolas Peter "insgesamt auch 2023 mit einem positiven Momentum" für BMW. Die Aktien gerieten am Morgen unter Druck.

03.11.2022 09:54