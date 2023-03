Mit dem eigenen Angebot an Elektroautos will BMW Konkurrenten auch Marktanteile abjagen. In der zweiten Jahreshälfte will das Unternehmen die "Neue Klasse" an den Start bringen, eine Reihe von vollelektrischen Modellen mit neuer technischer Architektur. Die sechste Generation des Elektroantriebs liefert Peter zufolge eine Kostenersparnis bei den Batterien von rund der Hälfte gegenüber der aktuellen fünften Generation. Die Elektroautos seien dann bei Kosten und Marge auf einem Level mit den Verbrennern.