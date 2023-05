Zum Umsatzplus in den ersten drei Monaten trugen allerdings auch eine "gute Preisrealisierung" bei - also höhere Verkaufspreise - sowie der grössere Anteil teurer Autos. Weil die Autoproduktion in den vergangenen Jahren oft durch Chipmangel und Covid-Lockdowns in Asien eingeschränkt war, trieb die starke Nachfrage bei vergleichsweise geringem Angebot die Preise nach oben und spülte den Autobauern auf diese Weise viel Geld in die Kassen.