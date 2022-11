Der Westschweizer Verpackungsmaschinen-Hersteller Bobst macht den nächsten Schritt zum Going Private. Der Verwaltungsrat habe beschlossen, die Dekotierung der Aktien an der SIX zu beantragen und das entsprechende Dekotierungsverfahren einzuleiten, teilte die Gesellschaft am Montag mit. Zugleich wurden frühere Angaben wiederholt, dass nach der Dekotierung der Handel über eine schweizerische Over-the-Counter-Handelsplattform (OTC) ermöglicht werden soll.

14.11.2022 07:25