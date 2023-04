(Ausführliche Fassung) - Der US-Flugzeugbauer Boeing kommt nicht aus den roten Zahlen. Nach vier Verlustjahren in Folge stand im ersten Quartal ein Fehlbetrag von 425 Millionen US-Dollar (386 Mio Euro) zu Buche, wie der Rivale des weltgrössten Flugzeugherstellers Airbus am Mittwoch in Arlington mitteilte. Trotz der jüngsten Probleme beim Mittelstreckenjet 737 Max bestätigte Boeing aber seine Jahresziele und kündigte an, die Produktion bald weiter hochzufahren.

26.04.2023 16:47