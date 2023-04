Der US-Flugzeugbauer Boeing kommt nicht aus den roten Zahlen. Nach vier Verlustjahren in Folge stand im ersten Quartal ein Fehlbetrag von 425 Millionen US-Dollar (386 Mio Euro) zu Buche, wie der Rivale des weltgrössten Flugzeugerstellers Airbus am Mittwoch in Arlington mitteilte. Zwar wuchs der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 28 Prozent auf 17,9 Milliarden Dollar, und der Verlust ging um rund zwei Drittel zurück. Zudem verbrannte Boeing weniger Barmittel als von Analysten erwartet. Doch Probleme mit wichtigen Flugzeugtypen machen dem Hersteller weiter zu schaffen. Am Finanzmarkt kam der überraschend geringe Barmittelabfluss gut an: Die Boeing-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um rund vier Prozent zu.

26.04.2023 14:10