Das Technologieunternehmen Bosch hat beim Quantencomputing eine Kooperation mit dem amerikanischen IT-Konzern IBM vereinbart. Ziel sei es, mithilfe von Quantencomputer-Simulationen innerhalb der nächsten zehn Jahre Edelmetalle und Seltene Erden in klimafreundlichen Antrieben zu ersetzen - im Elektromotor genauso wie bei der Brennstoffzelle. Das teilte der Stuttgarter Konzern am Mittwoch im Rahmen der Hausmesse Bosch Connected World in Berlin mit.

09.11.2022 12:59