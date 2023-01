Die Situation in Asien sei durch die Aufhebung der Coronamassnahmen in China und die darauf folgende Infektionswelle belastet worden. Diese habe zu Produktionsausfällen in der Industrie geführt. "Die Situation in China bleibt weiterhin ein Unsicherheitsfaktor", schrieb Bossard. Wegen der starken globalen Nachfrage habe sich die angespannte Situation auf dem Beschaffungsmarkt nur zögerlich verbessert.