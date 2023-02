So will BP sowohl die Ausgaben in CO2-arme Energie als auch in fossile Brennstoffe erhöhen. Die steigenden Investitionen in beide Segmente - auch in fossile Energien - begründete Konzernchef Bernard Looney damit, dass Regierungen und Kunden diese Ansprüche "an Unternehmen wie uns" stellten. In beide Bereiche soll bis 2030 bis zu acht Milliarden Dollar mehr investiert werden, kündigte BP an. Die jährlichen Ausgaben würden so 14 bis 18 Milliarden Dollar betragen. Zudem ruderte der Konzern bei seinen Plänen zurück, sukzessive aus dem Öl- und Gasgeschäft auszusteigen. So will BP bis 2030 nun bereinigt um die Rosneft-Beteiligung 25 Prozent weniger fossile Brennstoffe fördern im Vergleich zu 2019. Dies ist damit deutlich weniger ehrgeizig als die ursprünglich in Aussicht gestellten 40 Prozent.