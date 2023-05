Die Pkw-Auslieferungen im grössten Automarkt der Welt China dürften sich auch im Mai weiter von den coronabelasteten Vorjahreszahlen erholen. So könnte der Verkauf an die Endkunden im Vergleich zum Vorjahresmonat um 28 Prozent auf 1,73 Millionen Pkw anziehen, schätzte der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Dienstag in Peking.

23.05.2023 17:14