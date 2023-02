Demnach war die auch als BSE bekannte Krankheit bei einem Rind auf einem kleinen Betrieb in der Stadt Marabá im Amazonas-Bundesstaat Pará aufgetreten. Das Tier sei getötet und an Ort und Stelle verbrannt worden. Proben wurden an das Referenzlabor der Weltorganisation für Tiergesundheit in Kanada geschickt.