Der britische Telekommunikationsanbieter BT Group plant infolge einer Steuerrückerstattung noch etwas mehr Geld für Investitionen ein. Die Ausgaben im laufenden Geschäftsjahr (per Ende März) sollen nun um 200 Millionen auf 5 Milliarden britische Pfund steigen, wie die Deutsche-Telekom-Beteiligung am Donnerstag in London mitteilte.

03.11.2022 09:13