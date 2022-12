Der Schmuckhändler Bucherer expandiert in Skandinavien. Er übernimmt die dänische Traditionsfirma Klarlund von der Pitzner Gruppe. Damit werde der Marktanteil in Dänemark deutlich ausgebaut, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Finanzielle Angaben zu dem Kauf wurden nicht gemacht.

16.12.2022 20:21