Die Erholung des Flugverkehrs von der Corona-Pandemie hat den Buchungssystem-Anbieter Amadeus IT im Sommer weiter angetrieben. Zwar lagen die Flugbuchungen im dritten Quartal noch gut 28 Prozent niedriger als vor der Pandemie im Sommer 2019, wie das spanische Unternehmen am Freitag in Madrid mitteilte.

04.11.2022 08:50