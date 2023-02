Auch im Bereich Nahrungsmittel will das Unternehmen weiterhin in neue Produkte und Technologien investieren. "Durch den Krieg in der Ukraine hat das Thema Nahrungsmittel-Sicherheit eine neue Relevanz erhalten", so der Konzern-Chef. Hier gehe der Trend in Richtung einer Verschränkung von Logistik und Produktion und damit sei Bühler mit seinen integrierten Lösungen sehr gut positioniert.